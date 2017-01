Tóquio 19/01/2017 | 05h00

A bolsa de Tóquio fechou no verde nesta quinta-feira, com uma alta de 0,94%, impulsionada por um retrocesso do iene diante do dólar, embora a Toshiba tenha voltado a desabar 16% em meio a rumores de uma forte depreciação de ativos.

No fechamento da sessão, o índice Nikkei dos 225 principais valores subia 0,94% (+177,88 pontos), a 19.072,25 pontos.

