Blumenau tem Réveillon colorido e com chuva

Feliz 2017! 01/01/2017 | 03h16

Jáhá quase três horas emquando, faltando cerca de 15 minutos para a meia-noite, a água parou de cair como se fosse um intervalo para que todos pudessem apreciar a festa no céu. As gotas coloridas que subiam em raio e desciam em cascata faziam brilhar o breu que se transformou o céu da cidade na passagem da noite do último sábado depara a madrugada do primeiro domingo deadiou a chegada dos blumenauenses à, que só se intensificou por volta das 22h30min. Não havia um público específico: crianças, jovens e velhos; solitários e famílias inteiras; festeiros e mal-humorados. Alojados em barracas, guarda-chuvas ou nas marquises do entorno da prefeitura e dos prédios da região, todos queriam aproveitar a festa, fosse com chuva, calor - ou os dois.Pouco antes das 23h a cantora blumenauense, que participou do programa, subiu ao palco montado em frente à prefeitura para animar a festa e fazer com que a chuva perdesse a importância de vez:— Eu sou de Blumenau e precisava cantar pro meu povo — disse ao microfone. Foi ovacionada.Cantora D'Lara animou a festa de Réveillon em Blumenau. Foto: Aline CamargoAlgumas músicas depois e o relógio já se aproximava das 23h30min. A Avenida Beira-Rio tomada pelo público até ademonstrava que, de alguma maneira, o fim de um calendário e o começo de outro renovavam, de alguma forma, a esperança perdida nos 366 duros dias de 2016.Quando a meia-noite chegou os milhares de rostos se dividiam em tentar registrar na memória o brilho do céu e dos olhos das pessoas com quem dividiam aquele momento. Dez minutos depois de 2017 começar a chuva voltou a cair, desta vez para aplacar o calor abafado e refrescar os festeiros, que ainda apreciaram mais cinco minutos do foguetório que pintou o céu de várias cores, do vermelho ao dourado.A Polícia Militar informou que não fará estimativa de público da festa e também que nenhuma ocorrência foi registrada. Foi assim que 2017 chegou em Blumenau: molhado, de mansinho, com música, festa e muita alegria.