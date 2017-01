Bebê de nove meses se afoga ao cair em piscina em Garopaba

No sábado 08/01/2017 | 11h54 Atualizada em

Um bebê de nove meses se afogou ao cair na piscina de uma residência em Garopaba, no litoral do Estado, na tarde de sábado, mas passa bem. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do município, a criança já havia sido retirada da água pelos parentes quando o socorro chegou. O bebê se encontrava praticamente sem sinais vitais, cianótico e com ocorrência de vômitos.

A vítima de afogamento foi estabilizada e levada ao posto de saúde local. Posteriormente, o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros transportou a criança para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, onde foi internada. Segundo informações de parentes da vítima, repassadas aos bombeiros, o bebê passa bem, mas, como houve contaminação de água nos pulmões, é necessário que a internação se estenda por mais tempo.

Os familiares não souberam dizer aos socorristas quanto tempo a criança ficou na piscina. De acordo com os Bombeiros, bastam poucos segundos para atingir o quadro de gravidade em que a vítima foi encontrada.

Com a chegada do verão, o número de afogamentos aumenta no Estado. Somente em dezembro, pelo menos onze pessoas morreram por esta causa em Santa Catarina. Uma das vítimas foi uma criança de três anos, que se afogou na piscina de um vizinho dos familiares, em Jaraguá do Sul.

A recomendação dos Bombeiros em casos como este é que a criança seja retirada da água, e que seja acionado, imediatamente, algum serviço de emergência, que pode ser o Samu (no número 192) ou o Corpo do Bombeiros (193). Pelo telefone, o socorrista irá passar as instruções necessárias para os primeiros atendimentos.

Para prevenir acidentes, a orientação é que, além do monitoramento constante das crianças, seja instalada uma proteção ao redor da piscina.