Baterista Butch Trucks, da Allman Brothers Band, morre aos 69 anos

O baterista Butch Trucks, um dos fundadores da Allman Brothers Band, morreu na última terça-feira nos Estados Unidos. Aos 69 anos, o músico faleceu "tragicamente", segundo o comunicado do grupo divulgado no Facebook – mais detalhes sobre a causa da morte não foram confirmados.

"Os Trucks e as famílias da banda pedem a todos os amigos e fãs de Butch que respeitem nossa privacidade neste momento de tristeza por sua perda", diz a nota.



Trucks, assim como Jai Johanny Johanson, era um dos dois bateristas originais da banda de rock, que contava com Duane Allman (guitarrista) e Gregg Allman (vocalista). Além deles, fizeram parte da formação o guitarrista Dickey betts e o baixista Berry Oakley. O grupo lançou seu primeiro álbum em 1969 e, poucos anos depois, alcançou o sucesso com o disco ao vivo At Fillmore East.

Segundo a revista Billboard, a banda vendeu mais de 20 milhões de discos no inteiro desde foi criada até o ano de 2002. Em 1995, a banda entrou para o Rock and Roll Hall of Fame.



