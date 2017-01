Barca dos Livros de Florianópolis é tema de redação do vestibular da Unicamp

Literatura 16/01/2017 | 15h58 Atualizada em

A Barca dos Livros, biblioteca comunitária de Florianópolis, foi um dos temas da redação da segunda fase do vestibular 2017 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), realizado no último domingo. Com base em reportagem publicada no Diário Catarinense em abril de 2016, sobre as dificuldades da instituição em manter-se em funcionamento, a prova desafiou os candidatos a se colocarem no lugar de um voluntário com a missão de escrever texto publicitário para arrecadar fundos.

O vestibular da Unicamp é um dos mais concorridos do Brasil. Na segunda fase da prova — a primeira foi no dia 20 de novembro de 2016, com 73,4 mil inscritos —, participaram 15.390 candidatos para a disputa de 3.330 vagas em 70 cursos de graduação.

— Foi uma surpresa para nós. Mais de 15 mil pessoas puderam conhecer o trabalho da Barca dos Livros — diz Samira Nagib, assessora de comunicação da biblioteca.

A Barca dos Livros está prestes a completar 10 anos no próximo dia 2 de fevereiro, e, no entanto, tem poucos motivos para comemorar. Mesmo tendo sido eleita a melhor biblioteca comunitária pelo Ministério da Cultura e da Educação em 2014, continua com dificuldades financeiras para arcar até mesmo com o aluguel. A instituição está de pé graças ao trabalho de voluntários.

Para o aniversário, a Barca está preparando uma agenda de atividades como sarau e oficinas.

