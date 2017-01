Insegurança 27/01/2017 | 16h15

Bandidos roubam automóvel no bairro Progresso, em Blumenau

Dois homens roubaram um automóvel Prisma, com placas GIC-2450 de São Paulo (SP), por volta das 12h30min desta sexta-feira em Blumenau. A ação ocorreu em frente ao Supermercado Bonikoski, na altura do número 1.500 da Rua Bruno Schreiber, no bairro Progresso.



Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram dois homens chegando em uma moto e abordando o motorista, que logo deixa o carro junto com uma mulher, que estava no banco de trás do veículo. Segundo funcionários, os dois esperavam uma terceira pessoa que fazia compras no momento.







O casal entra no estabelecimento enquanto o suspeito que pilota a moto CG vermelha deixa o local em direção ao Centro. Cerca de 20 segundos depois, com alguma dificuldade, o outro suspeito, que estava na carona da moto e abordou o motorista com uma arma, consegue dar a ré e fugir com o automóvel na mesma direção do comparsa.



A Polícia Militar efetuou rondas no local, mas até as 15h30min ninguém havia sido localizado.