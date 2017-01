Balneário Camboriú só terá zona azul depois da temporada de verão

Trânsito 06/01/2017 | 11h10 Atualizada em

A solução para a falta de estacionamento rotativo em Balneário Camboriú não virá antes do fim da temporada de verão. O secretário de Compras, Fernando Marchiori, e o gestor do Fundo Municipal de Trânsito (Fumtran), Emerson Dias Gonçalves, estão em busca de relatórios da Dom Parking, concessionária que teve o contrato cancelado no ano passado, para embasar os termos de uma nova concessão _ número exato de vagas, tempo médio de permanência em cada uma delas, custo de manutenção do serviço.



Esse levantamento vai servir de base para o edital, que terá que passar pelo aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE) 60 dias antes do lançamento. Ou seja, mesmo que todo o estudo estivesse concluído, não haveria tempo hábil para garantir o funcionamento imediato.



A tendência é que o sistema esteja pronto, e em funcionamento, até metade do ano. O prefeito Fabrício Oliveira (PSB) tem falado em buscar um modelo mais tecnológico de estacionamento rotativo _ com sensores de vagas, por exemplo. O que demandará uma licitação bem específica.



O novo modelo de zona azul também terá que casar com o plano de mobilidade, que Balneário Camboriú ainda não tem. O caminho, portanto, ainda é longo. Até lá, segue o incômodo para os motoristas, que não conseguem encontrar vagas para estacionar, e para os comerciantes, que reclamam de queda no movimento desde que o sistema foi suspenso.



O fato é que, pelas características que tem, Balneário precisa investir em novos meios de transporte. Ônibus eficientes e confortáveis, malha cicloviária segura.



A tendência mundial é que o espaço para os carros fique cada vez mais restrito, especialmente na região central, para privilegiar o transporte alternativo. Balneário Camboriú terá que seguir o mesmo caminho se quiser manter-se viável.