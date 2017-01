Avião cai em rio da Austrália e provoca duas mortes

Tragédia 27/01/2017 | 08h15 Atualizada em

Diante dos olhares horrorizados de milhares de pessoas que acompanhavam um espetáculo de fogos de artifício, um pequeno avião caiu em um rio e provocou duas mortes no oeste da Austrália. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o Grumman G-73 Mallard sobrevoava o rio Swan, em Perth, durante as comemorações do Dia da Austrália — data comemorada pela chegada dos primeiros colonos britânicos.

O piloto Peter Lunch, de 52 anos, considerado muito experiente, de acordo com a polícia, e a companheira indonésia, Endah Cakrawati, de 30 anos, morreram no acidente.

— Agradecemos a Deus que a queda do avião tenha acontecido na água — declarou o delegado Stephen Brown. — Havia milhares de pessoas na margem do rio. E mais ao oeste, a bordo de embarcações, muitas pessoas também observavam — completou.

Foto: AFP PHOTO / Mark Annett-Stuart / Jorden Teo

O rio Swan atravessa Perth e o pequeno avião participava em um espetáculo prévio aos fogos de artifício. A festa, para a qual as autoridades esperavam 300 mil pessoas, foi cancelada após o acidente.