Avaí vai mal no primeiro jogo do ano e é derrotado pelo Paraná por 2 a 0

Não é apenas o fato de ter mantido boa parte do vitorioso elenco de 2016 que garantirá partidas tranquilas para o Avaí neste início de temporada. Na estreia oficial na Primeira Liga, o Leão nem de longe lembrou aquele que empolgou a torcida com a conquista do acesso para a Série A no fim do ano passado. Em Curitiba, perdeu por 2 a 0 para o Paraná, mostrando que ainda tem muito trabalho pela frente.

Está certo que o capitão Marquinhos não jogou. Foi poupado para a estreia no Campeonato Catarinense, no sábado, contra o Criciúma, no Sul do Estado. Mas a ausência do maestro não deve ser justificativa para o resultado ruim. Pouco inspirado, o Leão abusou dos erros de passes e das jogadas truculantas. Antes do intervalo do jogo, Betão, Alemão e Gustavo já tinham recebido cartões amarelos - comprometendo o sistema defensivo para a segunda etapa.

O Paraná também errou. E não seria de se esperar diferente para um duelo de início de temporada. Mas a equipe de Curitiba, no entanto, soube aproveitar as poucas chances que teve para balançar a rede. Na primeira delas, aos 21 minutos, o time aproveitou a falha da saída de bola do Leão e Renatinho, com um chute venenoso de fora da área, no canto direito de Kozlinski, abriu o marcador.

Os donos da casa continuaram em cima do Leão. Aos 45, Kozlinski voou no ângulo direito, após cobrança de falta, para evitar o segundo. De nada adiantou. No lance seguinte, na cobrança de escanteio, Ítalo fez o segundo, dando boa vantagem para a equipe antes do intervalo.



Segundo tempo improdutivo

O Avaí voltou para o segundo tempo com o jovem Santarém no lugar de Denilson. Apesar da leve melhora de postura do Leão, que passou a ter mais a bola nos pés, a dinâmica do jogo pouco mudou, com o time da casa ainda criando as melhores oportunidades.

Antes dos 20 minutos, Claudinei fez as outras duas modificações que tinha direito. Sacou João Paulo e colocou Vitor e, depois, promoveu a entrada de Caio César no lugar de Diego Jardel. Mesmo assim, o Paraná passou mais perto de fazer o terceiro gol do que o Avaí de descontar.



Na próxima terça-feira, o Leão tem a chance de se recuperar na competição diante do Londrina, na Ressacada. O clube do Paraná venceu o Figueirense, também na noite desta quarta-feira, pelo grupo D.

Antes disso, o compromisso da equipe avaiana será pelo Catarinense. No sábado, às 17h, enfrenta o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse. Desta vez, com a presença do maestro e capitão Marquinhos.

FICHA TÉCNICA

Paraná 2 x 0 Avaí

PARANÁ

Leo; Diego Tavares, Airton, Eduardo Brock e Igor Cariús; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Alex Santana), Jonas Pessalli (Guga) e Renatinho; Vitor Feijão e Ítalo (Bruno Cantanhede).

Técnico: Wagner Lopes

AVAÍ

Mauricio Kozlinski; Alemão, Betão, Gustavo e Capa; Luan, Judson, João Paulo (Vitor), Diego Jardel (Caio César); Denilson (Santarém) e Romulo.

Técnico: Claudinei Oliveira

Gols: Renatinho (P), aos 21, e Ítalo (P), aos 46 minutos do 1º tempo.

Cartões amarelos: Jonas Pessalli (P); Alemão, Betão e Gustavo (A).

Arbitragem: Antônio Márcio Teixeira, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Leonardo Henrique Pereira (trio de MG).

Local: Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).

Público: 3.048

Renda: R$47.875

