Avaí salva a rodada dos clubes catarinenses na Copinha

Juniores 04/01/2017 | 19h14

O Avaí foi o único catarinense a vencer na Copa São Paulo de Futebol Junior na tarde desta quarta-feira. O Leão da Ilha venceu a Desportiva Paraense, em jogo realizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. O gol da partida foi marcado por Getúlio, ainda na primeira etapa.

Maior rival do Avaí e único catarinense que já levantou o troféu da Copinha, o Figueirense estreou com um empate de 1 a 1 diante do Sete de Setembro, de Alagoas. Os gols da partida no estádio da Rua Javari, em São Paulo, foram marcados por Luis Fernando e por Felipe.

A maior decepção da rodada ficou com o Criciúma. Os garotos do Tigre perderam para os pernambucanos do Porto em partida disputada em Diadema. Com isso, a classificação ficou mais distante, já que, na outra partida do grupo, o Água Santa bateu o Santo André por 3 a 2. A próxima partida será de vida ou morte, justamente contra o Santo André, na sexta-feira. Quem perder estará fora da competição.

No grupo do Figueirense, o Juventus derrotou a Portuguesa por 1 a 0 e lidera com três pontos. O próximo adversário do Alvinegro é justamente a Lusa, na sexta-feira, também na Rua Javari.

Já o Avaí está em situação mais confortável, liderando o Grupo A ao lado do Guarulhos, que derrotou o Flamengo (SP), outro time de Guarulhos. Na sexta-feira, Flamengo e Avaí se enfrentam enquanto o Guarulhos pega a Desportiva Paraense.

Na terça-feira, a Chapecoense perdeu por 2 a 0 para o Nova Iguaçu, enquanto o JEC venceu por 5 a 0 o Vitória da Conquista, da Bahia.