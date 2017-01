Avaí perde para o Juventus (SP) e é eliminado da Copinha

Futebol de juniores 15/01/2017 | 12h58 Atualizada em

O sonho do título da Copa SP de Futebol Júnior acabou neste domingo para o Avaí. Jogando contra o Juventus (SP) na casa do adversário, o Leão da Ilha perdeu por 1 a 0 e deu adeus à Copinha nas oitavas de final. O único gol da partida foi marcado por Dener, aos 30 minutos do primeiro tempo.

O Avaí se despediu da competição após vencer os três jogos da fase de grupos (contra Flamengo-SP, Guarulhos-SP e Desportiva Paraense-PA) e eliminar o Rio Branco-AC na segunda fase e o Santos-SP na terceira fase. O Juventus agora espera o rival das quartas de final, que sairá do confronto entre Juventude-RS e Bragantino-SP, às 16h deste domingo.

A Copinha conta ainda com um representante de SC, a Chapecoense. O Verdão do Oeste avançou às quartas no sábado, após vencer o Ituano por 1 a 0. A Chape enfrenta o Paulista de Jundiaí-SP, em dia e horário não confirmados até agora.

