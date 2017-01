Avaí manda devolver uniforme preto e treina com camisas de 2016

Errou! 03/01/2017 | 18h50 Atualizada em

Apesar de ter fechado uma parceria com a britânica Umbro para a temporada 2017, o Avaí iniciou o ano usando o antigo uniforme de treinamentos da Fila. A explicação para isso é que o presidente Francisco Battistotti mandou devolver um lote de camisas de treino que haviam sido enviadas pela empresa. O motivo: ao invés de azul marinho, as camisas estavam com cor preta — justamente a do maior rival, o alvinegro Figueirense.

— Houve um problema no uniforme de treino. Ele veio, nós aprovamos, mas quando eu recebi o uniforme na sexta-feira não foi aprovado pelo presidente. Mandei botar tudo na caixa e devolver porque o azul marinho do uniforme na camisa branca ficou preto. Determinei ao pessoal do almoxarifado que a pré-temporada será feita com o uniforme da Fila, que é do mesmo grupo da Umbro.

O presidente disse ainda que os trabalhos nas fábricas da Umbro recomeçam no dia 9 de janeiro e, a partir dessa data, começarão a ser produzidos os novos uniformes de treino para o ano de 2017.

— Teve esse inconveniente. Eles mesmos (da Umbro), por telefone, assumiram a falha. Mas a Umbro continua, tanto que no jogo contra o Paraná ( o primeiro do ano, dia 25 de janeiro) as camisas serão da Umbro. O problema todo foi no uniforme de treino — concluiu Battistotti.

