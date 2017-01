Avaí inicia 2017 em busca de um goleiro e dois atacantes

Ano de desafios 03/01/2017 | 18h12 Atualizada em

O Avaí iniciou o ano de 2017 nesta terça-feira com a reapresentação do seu elenco. Vinte e três atletas realizaram exames médicos e começaram os trabalhos físicos em dois períodos no estádio da Ressacada. Durante a tarde, o diretor de esportes Joceli dos Santos e o presidente Francisco Battistotti falaram com a imprensa e garantiram que o clube ainda busca um goleiro e dois atacantes para fechar o grupo para o Campeonato Catarinense.



Entre as novidades, que pisaram pela primeira vez na Ressacada, estão os zagueiros Gustavo, com passagem pelo Bahia, e o colombiano Salazar, que veio do Barra, da segunda divisão Catarinense. No ataque, a cara nova é Denilson, de 21 anos, cria do Fluminense e que também passou pelo Granada, da Espanha, e pelo futebol do Azerbaijão.



No gol, é certo que o goleiro Renan, um dos destaques em 2016, vai se despedir do clube. Segundo Joceli, ele tem proposta do futebol do exterior e não retorna em 2017. Para a posição, o clube trabalha com três nomes - um deles é o xará Renan (ex-Goiás e Inter).

— Esperamos ter o nome até quinta-feira — disse Joceli.

Joceli (esq.) e Battistotti (dir.) falaram que o clube busca um goleiro e dois atacantes para disputa do Catarinense Foto: 1 / Agencia RBS

Entre os atletas que se reapresentaram estão velhos conhecidos da torcida, como Marquinhos, Diego Jardel e Betão. Um dos destaques de 2016, o lateral Capa teve problemas com um voo e chega nesta quarta-feira.

No ataque, ainda há uma indefinição sobre a volta de Lucas Coelho. O jogador sofreu uma lesão em 2016 e vai ser examinado pelo médico Luís Fernando Funchal. Caso se recupere, pode jogar ainda no Campeonato Catarinense. Quem também tem retorno garantido ao clube é o volante Ferdinando. O Avaí possui uma dívida trabalhista com o atleta, que fez um acerto para retornar ao time esse ano e abater os valores.

Questionado se o Avaí pretende trazer algum jogador conhecido, o presidente Battistotti afirmou que o clube está atrás de reforços para repor perdas como Fábio Sanches e Renan.

— Não estamos pensando em jogadores de renome. Queremos jogadores que venham para ajudar — disse o presidente.

São três novidades no elenco até aqui Foto: Agencia RBS

Um possível reforço é o lateral-direito Leandro Silva, que viria do rival Figueirense. O jogador chegou a acertar as bases salariais com o Leão, porém fez novas exigências e as negociações chegaram a um impasse.

Outro impasse é em relação à situação do volante Djavan, do Botafogo da Paraíba. Ele chegou a ser anunciado como reforço para 2017 e era esperado para a apresentação desta terça, porém um novo entrave foi colocado no negócio.

Segundo Battistotti, o clube assinou um contrato nesta terça-feira e enviou ao jogador na Paraíba. Falta o "sim" do atleta para a conclusão da negociação.

Duas competições ao mesmo tempo

O primeiro jogo do ano do Avaí será em Curitiba, contra o Paraná, pela Primeira Liga. Ao mesmo tempo, o clube também disputará o Campeonato Catarinense. Segundo Joceli dos Santos, o Leão não vai priorizar uma das competições e disputará os dois torneios com o mesmo afinco. Na Primeira Liga, em um grupo que também tem Figueirense e Londrina, o objetivo é passar para a segunda fase. Já no Catarinense, a vontade é de voltar a disputar uma final, o que não acontece desde 2012.

— O que eu venho falando desde o ano passado é que o Avaí precisa voltar à final. O título, depois, é outra história, mas precisamos estar na final — disse Joceli.

Pré-temporada em Águas Mornas

O Avaí vai realizar a sua pré-temporada na cidade de Águas Mornas, na Grande Florianópolis, a partir do dia 9 de janeiro. O clube fica por lá até o dia 20, quando viaja ao Paraná. Antes do primeiro jogo oficial de 2017, pela Primeira Liga, o clube fará três amistosos, nos dias 14, 17 e 21 de janeiro. O adversário do dia 14 ainda está indefinido. Já no dia 17 a partida será contra o Barroso, de Itajaí, e no dia 21 contra o Rio Branco, em Paranaguá. Depois do último amistoso, a equipe ficará em solo paranaense para a disputa contra o Paraná, em Curitiba.

Obras na Ressacada

O vendaval que atingiu Florianópolis em dezembro também deixou estragos no estádio da Ressacada. Na cobertura do setor A, a antiga social, é possível ver diversos buracos na cobertura. O clube deve gastar R$ 500 mil em uma obra de recuperação da estrutura.

Os trabalhos começaram nesta terça-feira e devem durar até dois meses e meio. Nesse período, os torcedores ficarão expostos à chuva, porém Battistotti pediu paciência e negou que possa haver interdição do setor.



Estragos na Ressacada serão consertados por R$ 500 mil, com troca do telhado e também das estruturas de suporte Foto: Agencia RBS