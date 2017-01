Avaí entra em campo modificado no reencontro com o Londrina

Primeira Liga 31/01/2017 | 07h11 Atualizada em

A competição é outra. O ano também já não é mais o mesmo. E a circunstância também é diferente, mas o adversário do Avaí da noite desta terça-feira, o Londrina, traz apenas boas lembranças aos torcedores e jogadores avaianos. Em novembro do ano passado, precisamente no dia 19, o Leão batia o time parananense por 1 a 0, fora de casa, com gol de Diego Jardel, e carimbava de vez seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo de hoje, pela segunda rodada da Primeira Liga, não vale vaga e nem acesso, mas o time da Capital precisa vencer para seguir com chances de classificação, já que perdeu na estreia por 2 a 0 para o Paraná, e o Londrina pontuou ao bater o Figueirense. Apesar da importância do confronto, o técnico Claudinei Oliveira mandará a campo uma equipe alternativa, priorizando o Campeonato Catarinense, onde o Leão recebe o Metropolitano na quinta-feira, às 21h, na Ressacada.

Capitão marquinhos será poupado no Leão

A sequência de jogos, mais uma vez, levou o técnico Claudinei Oliveira a poupar o capitão Marquinhos. Assim como na temporada passada, o meia ainda não tem condições de encarar uma maratona. Como jogou no último sábado, na vitória sobre o Criciúma no Catarinense, desta vez o galego assistirá à partida da arquibancada. Além de Marquinhos, outros jogadores considerados titulares também não estarão em campo, pelo menos não entre os titulares. Claudinei já havia sinalizado que poderia utilizar uma equipe alternativa nesta partida.

Independentemente dos 11 que estiverem em campo, Marquinhos sabe que o time precisa de equilíbrio para seguir evoluindo nas competições.

– A gente tem que fazer um grupo forte, e tem que ter um grupo assim porque temos esses jogos em sequência, muito desgaste. Todo mundo tem condições de jogar, então todos vão ter chances, porque o calendário força isso. O mais importante é o resultado positivo e tomara que cada vez mais a gente possa evoluir – pontua Marquinhos.

Apesar do bom retrospecto contra o time parananense, o Galego entende que o momento é de construir uma nova história, que o que foi, já foi.

– A gente não pode deixar de lembrar daquele jogo. Tem um gostinho especial pelas lembranças boas, mas fica só nisso – completou o capitão do Avaí.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ

Douglas; Léo, Salazar, Maurício e João Paulo; Ferdinando, Lucas de Sá, Caio César e Gustavo Santos; Santarém e Vitor.

Técnico: Claudinei Oliveira.

LONDRINA

Alan; Igor Bosel, Luizão (Marcondes), Matheus e Igor Miranda; França, Germano (Rafael Gava) e Júlio Pacato; Celsinho, Lucas Machado e Safira.

Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mauricio Penna (trio do RS).

Horário: 19h.

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

