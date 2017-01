Avaí domina o Santos, vence por 1 a 0 e vai às oitavas de final da Copinha

Sub-20 13/01/2017 | 18h57 Atualizada em

O Avaí está na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante do tradicional Santos, na Arena Barueri, o time da Capital catarinense mostrou porque é dono de uma das melhores campanhas do torneio. Dominou o jogo e venceu por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira, carimbando o passaporte para as oitavas de final. O próximo adversário será o Juventus-SP, que eliminou o Fluminense.

Para chegar à quinta vitória na competição, mantendo os 100% de aproveitamento, o Leão encarou não apenas os jogadores do sub-20 do Santos, mas também a torcida que foi em bom número ao estádio para empurrar o Peixe. Mesmo assim, com a bola no chão, os atletas avaianos deram as cartas no jogo e criaram as melhores chances.

Depois de muita insistência, a equipe catarinense conseguiu balançar a rede aos 29 minutos do segundo tempo. Foguinho lançou Juninho pela direita, que cruzou rasteiro para a área. Vinícius Baiano, entre os zagueiros, escorou a bola e anotou o gol da vitória.

Na próxima fase da competição, o Leão vai encarar o Juventus. O time paulista eliminou o Fluminense nesta sexta-feira, ao vencer o duelo por 2 a 1. A data do encontro ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol.

Chapecoense

O Leão não é o único time de Santa Catarina que avançou na competição. A Chapecoense também está em pé na competição. O próximo jogo do Verdão é neste sábado. Às 11h deste sábado, em Itu, a Chape encara o Ituano.