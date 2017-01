Avaí avança para encarar o Santos, e Figueirense é eliminado da Copinha

Sub-20 11/01/2017 | 18h33 Atualizada em

A tarde desta quarta-feira deu motivos só para um dos times da Capital comemorar. Enquanto o Avaí celebrou a passagem de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior, após vencer o Rio Branco-AC por 3 a 0, o Figueirense deu adeus à competição, já que foi derrotado pelo Fluminense por 4 a 2.

As duas equipes entraram em campo no mesmo horário. No Estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos, o Leão precisou ter paciência para superar a equipe do Acre. A rede só foi balançar na segunda etapa. Aos 23, Getúlio abriu o placar. Um minuto depois, João Paulo ampliou. Já no fim do jogo, João Paulo fez mais um, carimbando o passaporte para a terceira fase.

O Figueirense foi guerreiro, mas não conseguiu se recuperar após ver o Flu abrir boa vantagem no placar. Eduardo e Paulinho (duas vezes) deixaram o time carioca com três à frente no marcador ainda na primeira etapa. Igor comandou a reação do Furacão, fez dois gols e levou o jogo para o intervalo com apenas um de diferença. No segundo tempo, Evanílson fez o quarto dos cariocas e deu números finais ao jogo no Estádio da Rua Javari, em São Paulo.

Próximos jogos

O Avaí se classificou e na terceira fase tem uma pedreira pela frente. Vai encarar o Santos, que eliminou o Flamengo-SP, na sexta-feira.Antes disso, quem vai a campo é a Chapecoense. Depois de eliminar o poderoso São Paulo, o Verdão encara o Capivariano. A partida será nesta quinta-feira, às 16h.