Avaí apresenta Gustavo e Denilson, dois reforços para a temporada 2017

Ainda em busca de reforços, o Avaí apresentou na manhã desta quinta-feira dois dos seus novos jogadores para a temporada de 2017. O zagueiro Gustavo Schiavolin, de 34 anos, e o atacante Denilson, de 21 anos, já treinam com o grupo desde a reapresentação, ocorrida na terça. Ambos têm contrato até o fim do ano.

O zagueiro, que veio do Bahia, ressaltou que deve ter um papel preponderante na liderança da equipe, podendo até usar a faixa de capitão em função da experiência acumulada nos mais de 15 anos de futebol.

— Isso é natural, até pela experiência e maturidade. Por onde passei sempre tive a oportunidade de usar a faixa de capitão, como no Paraná, Palmeiras e o Bahia ano passado — afirmou.

Schiavolin também se disse satisfeito por ter a oportunidade de assinar com o Avaí:

— Fico muito feliz e muito honrado de jogar no Avaí. Uma equipe tradicional e que volta para a Série A e tem por objetivo buscar o estadual e vamos brigar por isso, o que acaba te instigando a buscar títulos e eu adoro ter conquistas na minha carreira e claro a permanência na Série A — afirmou.



O jovem Denilson, por sua vez, veio por empréstimo do Granada (ESP). Ele garantiu que a atitude em campo é uma de suas principais características:

— Posso garantir que é uma das minhas principais características, a atitude. Não me escondo e não tenho medo de errar — afirmou.



Na quarta-feira, os jogadores do Avaí fizeram seu primeiro treino com bola do ano. O time realizará sua pré-temporada na cidade de Águas Mornas, a partir do dia 9 de janeiro. A primeira partida oficial do ano será no dia 25, em Curitiba, contra o Paraná, pela Primeira Liga.

