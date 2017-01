Autoridades prestam últimas homenagens a Teori Zavascki

Despedida 21/01/2017 | 14h49 Atualizada em

Representantes dos três poderes compareceram ao velório do ministro Teori Zavascki, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A maioria deles falou brevemente a respeito do magistrado, ressaltando aspectos de sua personalidade e postura profissional.



AO VIVO: corpo do ministro Teori Zavascki é velado em Porto Alegre



Leia o que alguns deles disseram durante a cerimônia:



"É um homem de bem. O que o Brasil precisa cada vez mais é de homens com a competência pessoal moral e profissional do ministro Teori. Que Deus conserve na memória dos brasileiros como um exemplo a ser seguido"

Michel Temer, presidente da República







Foto: Mariana Fontoura / Especial

"É uma perda pessoal que nos abala e ainda estamos sofrendo muito com essa passagem do ministro Teori. Eu não poderia deixar de vir aqui dar um beijo neste grande amigo"

José Antonio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal

Juiz Sergio Moro foi um dos primeiros a chegar ao velório de Teori Zavascki Foto: Mariana Fontoura / Especial



"Vim prestar homenagem ao ministro Teori Zavascki que, pela qualidade, relevância e importância pelos serviços que ele prestava, e a situação difícil desses processos, pela importância desses processos, ele foi um verdadeiro herói"

Sergio Moro, juiz responsável pela Operação Lava-Jato





"Se teve pressões, foi radicalismo de redes sociais, tanto de direita como de esquerda. Fizeram protestos em frente ao edifício dele, ameaças de morte para ele e os filhos, mas era bobagem, passou rápido. Alguém sempre vai reclamar, se sentir prejudicado, mas ele dizia que não podia pensar nisso, que seu papel no Supremo era aplicar a lei e preservar a Constituição. Ele dizia que tomava suas decisões independentemente do nome que estava no processo e que faria assim até o fim"

Paulo Odone, ex-deputado estadual e amigo de Teori

Confira as imagens das homenagens a Teori: