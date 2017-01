Autoridades encontram 25 pessoas desaparecidas em naufrágio na Malásia

Kuala Lumpur 29/01/2017 | 10h08

Vinte e três turistas chineses e dois integrantes da tripulação de um barco desaparecido na Malásia foram encontrados sãos e salvos, ao mesmo tempo que prosseguem as buscas por outras seis pessoas, anunciou o governo malaio neste domingo.

"Vinte e cinco pessoas foram encontradas com vida. Seis permanecem desaparecidas", afirmou Shahidan Kassim, ministro do gabinete do primeiro-ministro, um dia depois do naufrágio de um catamarã na costa de Bornéu.

Os desaparecidos são cinco cidadãos chineses e um membro da tripulação.

O capitão e um dos tripulantes foram encontrados em um primeiro momento perto de uma ilha próxima à turística Pulau Mengalun, informou a Agência Malaia de Vigilância Marítima (MMEA).

"De acordo com o capitão, o barco partiu depois de ser atingido com força pelas ondas e afundou", afirmou Ahmad Puzi Kahar, diretor da MMEA.

O barco, que zarpou na manhã de sábado de Kota Kinabalu, capital do estado de Sabah, seguia para Pulau Mengalum, situada 60 km ao oeste.

O proprietário informou o desaparecimento no sábado à noite.

* AFP