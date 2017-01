Autoridades de Santa Catarina lamentam morte de Teori Zavascki

Repercussão 19/01/2017 | 19h31 Atualizada em

Além do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, outras autoridades catarinenses se manifestaram sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, 68 anos. Teori morreu nesta quinta-feira após o avião que ele estava cair no mar em Paraty (RJ). Até o momento, o Tribunal de Justiça (TJ-SC) e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/SC) lamentaram o acidente.



Por nota, presidente do TJ-SC, desembargador Torres Marques, lembrou a carreira do magistrado até a ascensão ao STF e disse que Teori "deixa a toga tão imaculada quanto a recebeu, pura e límpida, sem quaisquer atitudes que a pudessem corromper".



A FCDL/SC também lamentou o ocorrido por nota. Assinado pelo presidente em exercício, Mauro Cesar Finco, o texto menciona que Teori é natural de Faxinal dos Guedes, no inteior do Estado, e que "em seu currículo permanecerão momentos marcantes para a política e o judiciário brasileiro".



Confira as notas na íntegra



Nota do presidente do TJ-SC

"Consternado, o Poder Judiciário Catarinense comunica o prematuro falecimento do Ministro Teori Zavascki, ilustre filho desta terra, que honrou em todas as atividades que desenvolveu durante sua carreira _ Professor Universitário, Advogado público e privado, Juiz Federal, Desembargador Federal e Ministro do Superior Tribunal de Justiça _ que culminou com sua ascensão ao Supremo Tribunal Federal, onde ficou conhecido e reconhecido nacionalmente pela forma impoluta como conduzia os processos que lhe eram afetos. O Ministro Teori deixa a toga tão imaculada quanto a recebeu, pura e límpida, sem quaisquer atitudes que a pudessem corromper."



Nota do presidente do FCDL/SC

"O movimento lojista de Santa Catarina lamenta a morte do catarinense Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), vítima da queda de uma aeronave, na tarde de quinta-feira (19), em Paraty (RJ). Nascido em Faxinal dos Guedes, no interior do estado, Zavascki era relator da Operação Lava-Jato na mais alta corte do país. Em seu currículo permanecerão momentos marcantes para a política e o judiciário brasileiro, como a determinação da prisão de envolvidos na investigação mais robusta da história do Brasil. Os mais de 41 mil lojistas associados são solidários à família neste momento."

Leia também

"Estamos profundamente chocados", diz governador de SC sobre morte de Teori Zavaski

Morre o catarinense Teori Zavascki, ministro do STF