Autopista Litoral Sul inicia obras de duplicação no Contorno Viário de Florianópolis

A Autopista Litoral Sul está duplicando a área de trabalho nas obras do Contorno Viário de Florianópolis. Iniciou serviços em novos 16 quilômetros nos municípios de Biguaçu e São José.

Passará a trabalhar em 32 dos 50 quilômetros da nova rodovia, o que representa 70% do total. Isto só será possível pela atuação do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça.

Indígenas

Causando indignação nos meios intelectuais catarinenses a decisão do juiz federal Marcelo Krás Borges, da Vara Ambiental de Florianópolis, que determinou a remoção de 30 indígenas do Terminal Rita Maria para a Casa José Boiteux, sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e da Academia Catarinense de Letras. O prédio tombado pelo patrimônio histórico não tem mínimas condições de hotelaria e muito menos de hospedagem.

Reações

O procurador-geral do Estado, João dos Passos Martins Neto, está entrando com recurso no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre para cassar a decisão do juiz Marcelo Krás Borges, considerada absurda pelos dirigentes da Academia e do Instituto Histórico. O presidente da Casa José Boiteux, Salomão Ribas, afirmou: "O magistrado, infelizmente, dá mais importância às pessoas de origem duvidosa do que à cultura catarinense que o povo construiu e preservou durante séculos".

