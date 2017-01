Aulas são antecipadas em Itapema por falta de dinheiro para pagar férias dos professores

Cidades 15/01/2017 | 15h11 Atualizada em

Sem dinheiro em caixa para pagar as férias dos professores, que já deveriam ter sido depositadas, a prefeitura de Itapema vai adiantar a volta às aulas. O retorno, que deveria ocorrer só na segunda quinzena de fevereiro, será no dia 1º. Assim, o tempo de descanso dos professores contará como recesso e as férias, propriamente ditas, serão em julho _ quando ao invés de 15, serão 30 dias sem aulas.



A medida, diz a prefeita Nilza Simas (PSD), foi discutida com o Conselho Municipal de Educação (Comed) e não altera o ano letivo, de 200 dias. A prefeitura vai emitir avisos alertando os pais para a mudança de datas.



O pagamento das férias dos professores deveria ter sido previsto em dezembro, para que entrasse na conta este mês. No entanto, o valor não foi incluído no orçamento pela administração anterior. Nilza afirma ter encontrado o município com as contas no vermelho e dívidas a pagar, especialmente com fornecedores.



A administração está avaliando contratos e conferindo que serviços foram efetivamente prestados. Na próxima semana a prefeita pretende procurar o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para pedir prazo para colocar a casa em dia.



Em tempos de austeridade, a falta de dinheiro em caixa apressou a reforma administrativa: as primeiras medidas da nova prefeita incluíram a redução pela metade no número de secretarias (de 14, passou para 7), e a extinção de 82 cargos comissionados.