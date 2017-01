Augusto Ittner: Ressonância confirma lesão e Trípodi ficará três meses fora dos gramados

Catarinense 2017 19/01/2017 | 16h32





Dos males, o menor. Uma ressonância nesta quinta-feira pela manhã confirmou uma lesão no joelho esquerdo (e não no direito, como havia informado anteriormente) do atacante Mariano Trípodi, porém menos grave do que era a suspeita do Departamento Médico.



O argentino teve uma lesão total no ligamento colateral medial e pequenas outras lesões relacionadas, porém o tempo de reabilitação que poderia ser de oito meses caso a suspeita mais pessimista tivesse se confirmado, diminuiu para três — ou 12 semanas, como gostam de tratar os especialistas.



O problema ocorreu no treino do último sábado, em que um jogador caiu lateralmente em cima da perna de Trípodi, resultando na lesão. O fisioterapeuta do Metropolitano, Anderson Tomelin, confirmou que o tempo de recuperação pode ser menor, mas é difícil que o atleta esteja à disposição no Campeonato Catarinense.