Augusto Ittner: Empresa de Joinville fecha patrocínio com o Metrô para o Catarinense

Futebol 13/01/2017 | 18h27

Boa notícia para o torcedor do: o clube fechou nesta sexta-feira com a, marca joinvilense de energéticos. A logo da empresa será estampada acima e abaixo do número, nas costas, e na parte superior do calção. Conforme, presidente do Verdão, “os valores ficaram acima do que o clube pedia”.O contrato foi feito para a disputa do, ou seja, na prática se estenderá de fevereiro até novembro deste ano. A negociação com a empresa foi intermediada pelo vice-presidente do Metrô, o empresário. Teoricamente não há mais espaço no uniforme para outros patrocinadores (mas nunca se sabe, né?).A Red Horse passa a ser a oitava empresa a estampar a marca com o Metrô no Estadual, se juntando à, Cavazzetto, Gráfica 43, Cremer, Amblumed e Joclamar.