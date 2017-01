Ator morre baleado durante gravação de clipe do grupo de hip hop Bliss n Eso

Acidente 23/01/2017 | 08h40 Atualizada em

Um ator morreu baleado na manhã desta segunda-feira enquanto participava da gravação de um clipe do grupo de hip hop Bliss n Eso. Feito num bar da cidade de Brisbane, na Austrália, o clipe utilizava armas de fogo, segundo a AFP.



Johann Ofner tinha 28 anos e foi baleado no peito aparentemente por acidente. A polícia, porém, informou que abrirá uma investigação criminal.

– Estava rodando uma cena na qual os atores utilizavam armas de fogo – explicou aos jornalistas o inspetor Tom Armitt.

Composto por três integrantes, o grupo Bliss n Eso se manifestou no Facebook logo após a morte do ator.

"Oi pessoal, estamos incrivelmente tristes que um incidente trágico ocorreu hoje, onde um dublê profissional envolvido na filmagem de nosso vídeo mais recente faleceu em Brisbane. Nós não estávamos no set no momento e nossa equipe de gestão está trabalhando com a polícia e a produtora do vídeo para obter mais detalhes. Nós três estamos extremamente chateados e abalados e nossos corações e orações vão para a família da vítima e amigos, bem como o elenco e equipe que estavam envolvidos no clipe de hoje. Muito amor,Bliss, Eso e Izm", escreveram os integrantes.

A morte de Ofner é tratada como acidente Foto: Reprodução / Facebook

Ao site ABC News, o inspetor Armitt disse que a equipe envolvida na produção do videoclipe está colaborando com a polícia para esclarecer as circunstâncias da morte. Armitt não soube informar que tipo de munição era usada nos bastidores da gravação. Nenhuma outra pessoa foi ferida.

Ainda segundo a ABC News, antes de o clipe ser gravado o grupo emitiu um comunicado dizendo estar a procura de atores para interpretar empresários, motoristas de táxi e traficantes de drogas na nova produção.

