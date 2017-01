Ativista feminista agarra pela virilha estátua de Trump em Madri

Madri 17/01/2017 | 14h42

Uma ativista do grupo feminista Femen agarrou pela virilha, como forma de protesto, a estátua de Donald Trump que foi apresentada nesta terça-feira no Museu de Cera de Madri.

A ativista do grupo, conhecido por suas ações espetaculares, irrompeu com os seios à mostra gritando "vamos pegar o patriarcado pelas bolas", em espanhol e inglês, enquanto um diretor do museu tentava, sem sucesso, cobri-la com um casaco.

A menina foi finalmente expulsa do museu, em pleno centro de Madri, mas não sem antes posar para os fotógrafos agarrando a estátua de cera do presidente eleito dos Estados Unidos pela virilha.

A estátua, com cabelo loiro platinado, foi exibida em um tapete vermelho na entrada do Museu de Cera, decorado para a ocasião com bolas vermelhas, brancas e azuis, em homenagem à bandeira dos Estados Unidos.

Durante a campanha à presidência, Trump gerou polêmica com suas declarações sexistas. Na sexta-feira, o republicano será empossado como 45º presidente dos Estados Unidos, sucedendo Barack Obama.

* AFP