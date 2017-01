Ativista do Hamas morre em queda de túnel em Gaza

Gaza 20/01/2017 | 16h48

Um membro do movimento islamita palestino Hamas morreu, nesta sexta-feira (20), no desabamento de um túnel na Faixa de Gaza - de acordo com nota divulgada pela organização, que governa o território palestino.

O incidente que custou a vida de Yussef al-Agha aconteceu em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, "após o desabamento de um túnel da resistência", relatou o Hamas.

Essa expressão designa as galerias usadas para lançar ataques contra Israel, diferentemente daquelas que servem para passar contrabando do Egito.

No ano passado, 22 membros do braço armado do Hamas morreram nesses "preparativos" militares contra Israel, a maioria por causa das quedas de túneis, indicou o Hamas recentemente.

Israel e Hamas mantêm um tenso cessar-fogo desde sua última guerra, em 2014.

my-jod/jlr/iw/jz/mb/tt