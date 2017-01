Atendimento na emergência do HU/UFSC está suspenso após paciente derrubar vidro da recepção

Saúde 29/01/2017 | 15h50 Atualizada em

A emergência do Hospital Universitário da UFSC está temporariamente suspensa desde a noite do último sábado, 28, quando um paciente derrubou o vidro da recepção da unidade enquanto esperava atendimento. O serviço segue inativo neste domingo, 29, mas dessa vez o motivo é a superlotação, conforme a superintendência, já que a estrutura já foi preliminarmente consertada.

A previsão é de que o atendimento seja retomado até o fim do dia. De qualquer forma, os serviços referenciados — pacientes encaminhados pelo Corpo de Bombeiros, por exemplo — seguem em funcionamento, como garante a superintendente do HU/UFSC, Maria de Lourdes Rovaris.

— Normalmente não ultrapassamos 24 horas de emergência fechada. Ontem à noite foi devido ao episódio com o paciente. Hoje é devido à superlotação, que é um problema que enfrentamos desde o segundo semestre de 2016 e se agrava com a greve [que faz com que pacientes de alta complexidade sejam encaminhados das UPAs para o HU ou o Hospital Celso Ramos] e os turistas — afirma.

Para atender plenamente, a superintendência do HU precisa dispor de dois consultórios de clínica médica, um consultório de clínica cirúrgica e quatro cadeiras para medicação. Como isso não vem sendo cumprido, o hospital abriu ainda em janeiro um protocolo que indica a insuficiência no atendimento.

— [Sobre o protocolo] É para a própria segurança de atendimento dos pacientes. Quando começamos a colocar as cadeiras [de medicação] no corredor e a internar nos consultórios, abrimos o protocolo. Está difícil para quem precisa de atendimento — reconhece.

Revolta

À RBS TV, um segurança relatou que o paciente teria chegado ao HU com dor e febre às 20h de sábado. Após preenchimento da ficha do paciente, pediram que ele aguardasse pelo atendimento. Sentado, teria passado mal e vomitado. Na sequência, as informações dão conta de que o homem levantou-se, chutou e empurrou o vidro da recepção.

Um profissional de segurança, que teria tentado impedir o ocorrido, machucou as costelas e o nariz, segundo a RBS TV. Três boletins de ocorrência foram registrados na 5ª Delegacia de Polícia Civil — por parte do HU e de duas empresas terceirizadas (responsáveis pelas duas recepcionistas e pelos seguranças). O HU confirma que o paciente foi atendido.

