Até deixar UE, Londres pode 'falar' de acordos comerciais, mas não negociar

Bruxelas 23/01/2017 | 12h00

Até deixar a União Europeia, o Reino Unido pode "falar" com outros países sobre eventuais acordos comerciais, mas não negociar, lembrou nesta segunda-feira um porta-voz da Comissão Europeia, instituição encarregada das negociações comerciais em nome dos 28.

"Não há nada nos tratados que proíba [a um país do bloco] falar de comércio", explicou Margaritis Schinas, na coletiva de imprensa diária do executivo comunitário.

"Isso quer dizer que, claro, pode falar ou debater, mas só pode negociar um acordo comercial após abandonar a UE", ressaltou.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, prevê reunir-se na sexta-feira com o presidente americano, Donald Trump, que já se mostrou partidário de concluir um acordo comercial com Reino Unido "rapidamente".

* AFP