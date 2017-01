Ataques de drones matam sete membros da Al-Qaeda no Iêmen

Adem 22/01/2017 | 12h38

Sete supostos membros da Al-Qaeda morreram em vários ataques com drones, provavelmente americanos, no centro do Iêmen, informou neste domingo uma fonte da segurança iemenita.

Neste domingo, um drone atacou "três membros da rede extremista que circulavam de moto" na região de Sawma, na província de Al Baida, matando-os na hora, indicou um responsável dos serviços de segurança.

No sábado, um drone bombardeou um veículo que circulava na mesma região de Sawmaa e matou seus três ocupantes, "combatentes armados da Al-Qaeda", segundo esta fonte.

E, na sexta-feira, um instrutor militar local da Al-Qaeda morreu em outro ataque de drone, também na província de Al-Baida, acrescentou, sem divulgar mais detalhes sobre esta operação.

No fim de dezembro, um drone matou em Sawma um chefe local deste grupo extremista, Jalal al Seydi.

Os Estados Unidos são o único país que possui drones que podem atingir alvos no Iêmen.

Washington considera que o braço da Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), com base no Iêmen, é o mais perigoso desta rede extremista.

As forças governamentais iemenitas, apoiadas desde março de 2015 por uma coalizão árabe liderada por Riad, enfrentam ao mesmo tempo os rebeldes xiitas huthis, que controlam uma parte do território, incluindo a capital, Sanaa, e os grupos extremistas, bem implantados no sul e no sudeste do Iêmen.

A Al-Qaeda e o grupo Estado Islâmico (EI) aproveitaram a instabilidade no Iêmen para reforçar sua presença nestas zonas.

Desde março de 2015, mais de 7.400 pessoas morreram no Iêmen, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Um coordenador humanitário da ONU, Jamie McGoldrick, divulgou nesta semana um balanço muito mais elevado, citando uma estimativa de 10.000 civis mortos.

* AFP