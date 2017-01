Ataque terrorista deixa seis mortos em mesquita de Quebec, no Canadá

Mundo 30/01/2017 | 03h11 Atualizada em

Dois homens abriram fogo em uma mesquita de Quebec, na noite de domingo, durante um ataque que deixou seis mortos e oito feridos. O ato foi classificado pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau como "ataque terrorista" Em entrevista, o porta-voz da polícia local, Christine Coulombe, afirmou que as vítimas têm entre 35 e 70 anos.

Dois suspeitos foram detidos após o ataque. No entanto, as autoridades não descartam a possibilidade da existência de um terceiro suspeito, que teria conseguido fugir do local.

"Condenamos este ataque terrorista contra os muçulmanos em um centro de culto e refúgio", afirmou Trudeau em um comunicado. "Os muçulmanos canadenses são parte importante de nosso tecido nacional. Estes atos sem sentido não têm espaço em nossas comunidades, cidade e país", completou.

De acordo com as testemunhas citadas pela Radio Canada, dois homens teriam entrado na mesquita antes de abrir fogo contra quem estava no local. Etienne Doyon, guarda da polícia municipal, disse à CBC que, no momento do ataque, estavam reunidos na mesquita especialmente os homens.

O motivo do ataque ainda não foi determinado. A polícia iniciou uma vasta operação após tiroteio, que aconteceu durante a oração noturna. De acordo com testemunhas, dois homens com máscaras entraram na mesquita por volta das 19h15min de domingo (22h15min, pelo horário de Brasília).

"Parte o coração ver esta violência sem sentido", afirmou Trudeau, antes de acrescentar que a "diversidade é nossa fortaleza e a tolerância religiosa é um valor que, como canadenses, valorizamos".

"Violência bárbara"

O primeiro-ministro de Quebec, Philippe Couillard, escreveu no Twitter que o governo está "mobilizado para garantir a segurança da população".

"Quebec rejeita categoricamente esta violência bárbara", tuitou. "Solidariedade com a população de fé muçulmana de Quebec".

— Não entendo por que aqui, é uma mesquita pequena — disse um homem que estava no centro cultural islâmico no momento do ataque. — Não é Montreal ou Toronto — disse.

A mesquita de Quebec já havia sido alvo de um ataque de ódio: uma cabeça de porco foi deixada diante da porta do templo durante o Ramadã, em junho do ano passado. Outras mesquitas do Canadá foram alvos de frases racistas nos últimos meses.

Solidariedade

O ataque acontece no momento em que o Canadá promete abrir as portas aos muçulmanos e refugiados, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um polêmico decreto que suspende a entrada dos refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos, o que provocou o caos nas viagens e indignação no mundo.

O Canadá oferecerá temporariamente vistos de residência a várias pessoas retidas no país como resultado do decreto de Trump, informou, no domingo, o ministro da Imigração, Ahmed Hussen.

Trump suspendeu a entrada de refugiados nos Estados Unidos por 120 dias e de cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen) por 90 dias.

Hussen, de origem somali, não condenou a medida dos Estados Unidos, mas enfatizou que o Canadá pretende manter uma política de imigração baseada na "compaixão", ao mesmo tempo que protege seus cidadãos.

— Damos as boas-vindas aos que fogem da perseguição, do terror e da guerra — disse, repetindo a mensagem de sábado do primeiro-ministro Justin Trudeau.

O presidente francês, François Hollande, condenou o que chamou de "odioso atentado" na mesquita de Quebec.

De acordo com o último censo do Canadá, de 2011, uma a cada cinco pessoas no país nasceu no exterior. O país recebeu 39.670 refugiados sírios entre novembro de 2015 e o início de 2017, segundo o governo.