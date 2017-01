México 17/01/2017 | 22h55

Dois funcionários do Estado de Quintana Roo e um pistoleiro morreram nesta terça-feira em um ataque a tiros contra um prédio da Procuradoria no balneário de Cancun, informou o secretário de Segurança Pública, Rodolfo del Ángel.

Um dos "agressores" e dois funcionários "da Procuradoria-Geral do Estado" morreram durante o ataque, que foi repelido por agentes que estavam no prédio vizinho, o centro de operações da polícia estadual, informou Del Ángel no Twitter.

jg/lr