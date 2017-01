Ataque com carro deixa quatro mortos e 15 feridos na Austrália

Crime 20/01/2017 | 07h27 Atualizada em

Quatro pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas, nesta sexta-feira, ao ser atingidas por um automóvel que avançou contra pedestres no centro de Melbourne. Um homem dirigiu intencionalmente o automóvel contra as pessoas no centro comercial de Bourke Street, mas o incidente não estaria vinculado a uma motivação terrorista.

— Posso confirmar que pensamos estar relacionado a um esfaqueamento ocorrido mais cedo no sul da cidade. Detivemos o responsável. A este ponto, não existe ameaça adicional para a população — disse à imprensa o chefe de polícia interino, Stuart Bateson.

Testemunhas afirmaram que "corpos voavam pelos ares" e pessoas tentavam escapar do avanço do veículo, que circulava em alta velocidade e invadiu uma rua fechada à circulação de carros na região central de Melbourne. Momentos antes, os pedestres acompanharam atônitos enquanto o motorista gesticulava pela janela e andava em círculos com o carro em um importante cruzamento, bloqueando o trânsito.

O episódio de violência ocorreu a apenas um quilômetro do Melbourne Park, onde os principais astros do mundo do tênis disputam o primeiro Grand Slam do ano em uma cidade repleta de turistas. A polícia atirou no motorista de 26 anos — que tem um histórico de problemas com violência doméstica, saúde mental e drogas - no braço e o prendeu.

— Ele não está em nossos registros como tendo qualquer conexão com o terrorismo e não estamos considerando isso como um incidente relacionado ao terrorismo — explicou. — O que sabemos sobre esta pessoa é que tem um histórico extenso de violência familiar.

Os incidentes ocorreram às 13h40min locais (0h40min de Brasília) quando o homem ao volante de um automóvel vermelho invadiu o centro da cidade mais populosa da Austrália, dirigindo-o em alta velocidade sobre uma calçada da rua Bourke. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas, algumas delas gravemente, ao ser atingidas pelo veículo.

Testemunhas afirmaram nas redes sociais ter ouvido tiros, sem informar de onde teriam partido. Imagens de redes de televisão mostraram um automóvel parado, com sua carroceria amassada, as portas abertas e o para-brisas quebrado.

Um vídeo amador mostra o momento em que o motorista foi detido. Deitado no chão e com as mãos algemadas nas costas, o homem é levado pela polícia, que o afastam do veículo.

— Não parava nunca, os pedestres tentavam escapar, mas seguia avançando contra as pessoas que estavam à frente — declarou uma testemunha não identificada citada pelo Herald Sun de Melbourne.

Kylie Clark, outra testemunha, afirmou ter visto "corpos voando pelo ar".

— Parece-me que o carro era perseguido pela polícia — acrescentou.

Policiais fortemente armados foram mobilizados no centro da cidade, atualmente sede do Aberto de Tênis da Austrália.

— Foi um banho de sangue na calçada — disse uma mulher.

A Austrália elevou seu nível de alerta desde o atentado cometido em Berlim em dezembro passado, quando 12 pessoas morreram atingidas por um caminhão, que avançou contra elas em um mercado de Natal.

A polícia havia anunciado posteriormente a detenção de várias pessoas que planejavam realizar atentados no dia de Natal em Melbourne.