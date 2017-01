Atacante Marcelinho é a mais nova contratação do Avaí para 2017

Reforço 16/01/2017 | 14h44 Atualizada em

O atacante Marcelinho, de 29 anos, é o mais novo contratado do Avaí para a temporada 2017. O jogador vem do futebol indiano, onde atuava pelo Delhi Dynamos. A informação foi divulgada pelo comentarista e colunista Rodrigo Faraco e confirmada pela rádio CBN/Diário. O seu contrato com o clube irá até o fim da temporada.

Marcelinho passará por exames médicos antes de ser apresentando oficialmente pelo clube. Marcelinho começou a carreira na base do Flamengo e depois rodou por times da Espanha, da Grécia e alguns clubes menores do Brasil. No último ano, atuou no futebol indiano, onde se destacou no Delhi Dynamos.

O elenco do Avaí segue em sua pré-temporada em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. No sábado, o elenco principal fez um jogo-treino contra a equipe sub-17 do Leão. O jogo terminou 3 a 0 para os profissionais, com dois gols de Denilson e um de Rômulo