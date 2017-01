Atacante destaca ambições para o ano: "O Criciúma tem totais condições de ser campeão"

catarinense 10/01/2017 | 12h41 Atualizada em





O Criciúma continua firme no período de preparação para a temporada, e o técnico Deivid já começa a testar jogadores e esboçar um time titular. No treino da tarde de segunda, um pequeno coletivo dividiu os jogadores, e o atacante Maurinho foi parar no time titular. O jogador está de volta depois de um ano foram por empréstimos, e está ansioso para voltar aos gramados com a camisa do Tigre.



— É uma nova oportunidade que estou recebendo aqui, voltando para o Criciúma, e espero junto com a comissão técnica, o Deivid, com todos os jogadores, fazer um grande ano e conseguir mostrar meu trabalho, que é o meu desejo — explica Maurinho.



Desde que voltou ao clube, o jogador já teve algumas conversas com o treinador, e ficou animado. Ele disse que Deivid vai dar oportunidade para o atleta jogar, o que é determinante para que ele retome o ritmo de jogo atrás da sequência de jogos. Ao lado dos companheiros, Maurinho acredita na força do grupo para a temporada 2017, e quer buscar a taça do Campeonato Catarinense.



— O Criciúma tem totais condições de ser campeão, o meu pensamento hoje é ser campeão, ser vencedor e conseguir um título. A torcida pode esperar o melhor, o Criciúma todos os anos têm direito de chegar e está fazendo esse trabalho com o Deivid, e tenho certeza que vai dar muitos frutos —concluiu.

No treino da manhã desta terça-feira, os jogadores trabalharam no centro de treinamento do bairro Cristo Redentor, e não haverá atividades no campo durante a tarde. O lateral-esquerdo Marlon, que passou por uma cirurgia no rosto durante o período de férias, apareceu no treino com uma máscara protetora.



