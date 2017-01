Atacante Caio Rangel é apresentado no Criciúma 

novidade 31/01/2017 | 18h23 Atualizada em





Já integrado ao elenco principal do Criciúma, o atacante Caio Rangel foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira. O clube aguarda a publicação do nome do jogador do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que ele possa estrear com a camisa tricolor. Feliz com a oportunidade, o jogador de 21 anos é versátil e espera fazer bons jogos pelo Tigre.



— Jogo nas duas pontas, tanto na esquerda quanto na direita. Não tenho posição fixa, gosto de me movimentar e me sentir à vontade em campo partindo para cima dos adversários. Também gosto de jogar como armador, venho jogando assim desde o Flamengo, nas divisões de base — explica o atleta.



Caio tem treinado com o grupo há alguns dias, mas até que a papelada seja concluída e o nome entre no boletim da CBF, a ansiedade permanece. Ele já queria ter estreado diante do Avaí, mas a esperança é que ele seja liberado para atuar contra o Brusque. A família toda veio morar em Criciúma com o atleta, para que ele se sinta bem à vontade e confiante e possa trazer alegrias ao torcedor.



— Estou muito esperançoso, não vejo a hora de estrear.Primeiramente agradecer ao Criciúma, ao professor Deivid, que me deu a oportunidade de mostrar o meu futebol. Depois de um tempo adquirindo maturidade na Europa, na Itália e em Portugal, chegou o meu momento e espero a oportunidade para poder ajudar a equipe, que me acolheu muito bem — elogia.



O grupo trabalhou na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamento do Bairro Cristo Redentor. Na quarta-feira pela manhã, faz o último treino antes da viagem para Brusque, onde joga às 19h30min de quinta-feira pela segunda rodada do Catarinense.



Perfil



Nome: Caio Rangel da Silva.

Data de nascimento: 16/01/1996.

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ).

Altura: 1,72 metro.

Clubes: Flamengo, Cagliari (ITA), Arouca (POR) e Cruzeiro(MG).



