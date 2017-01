Associação de zoológicos sai em defesa do Beto Carrero World após acusações em redes sociais

Polêmica 09/01/2017 | 11h16 Atualizada em

Foto: Marcos Porto / Agencia RBS

A Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil (SZB), à qual o Beto Carrero World é associado, acompanha de perto a polêmica provocada pelos vídeos publicados pelo ambientalista Anderson Valle nas redes sociais. Presidente da entidade, Cláudio Maas diz que conhece bem as instalações do parque em Penha e afirma que estão todas de acordo com a legislação.

— Não há dúvida de que há um empenho do parque em fazer o melhor para os animais sob sua guarda. Tanto que já houve dois nascimentos de micos-leões dourados e de inúmeras outras espécies ameaçadas.

Em relação à denúncia de falta de sombra, Maas afirma que os animais têm espaço sombreado no acesso livre a áreas resguardadas, as chamadas áreas de manejo, que não são visíveis para o público.

— Um dos critérios para o bem-estar animal é oportunizar escolhas. Se ele quiser chuva, sol, sombra, é preciso oferecer uma gama de opções para o animal. A normativa 07/2015 do Ibama regulamenta que tipo de estrutura tem que existir para cada grupo de animais.

A SZB informou que vai entrar em contato com o Ibama em Brasília para que ¿tome as medidas cabíveis¿ em relação a Anderson Valle, que se apresenta como comentarista ambiental e servidor do órgão federal. No entendimento da associação, ele não poderia ¿usar o nome da autarquia para emitir opinião de cunho pessoal¿.

— Não só nosso associado foi exposto de forma leviana, mas todas as instituições brasileiras foram questionadas. Existe uma legislação que vai tratar disso, e quem não concorda pode entrar em contato com a SZB. Respeitamos opiniões pessoais, dentro de um universo de respeito e construtivo.



Procurado através de seu perfil nas redes sociais, Anderson Valle não retornou contato com a reportagem.