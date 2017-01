Assembleia: a eleição e a mensagem 

Moacir Pereira 30/01/2017 | 11h29 Atualizada em

Dois fatos políticos marcarão a semana em Brasilia e em Santa Catarina. Na capital federal, a grande expectativa em torno das decisões da ministra Carmen Lúcia sobre as 77 delações do grupo Odebrecht; do novo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal; e da indicação do sucessor do ministro Teori Zavascki. Esta, será um divisor de águas em relação à Lava Jato e as reformas para reaquecimento da economia.



Em Florianópolis, dois fatos na quarta-feira: a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e a leitura da mensagem anual pelo governador Raimundo Colombo.

Relevante: os dois estão interligados. A composição dos partidos da base governista para eleição do presidente Silvio Dreveck, do PP, e Aldo Schneider, do PMDB, articulada pelo presidente Gelson Merisio (PSD), teve as bênçãos do governador. Ele conseguiu um feito singular, ao incluir o PP e PSDB no governo, e mantendo o PMDB como aliado.

Esta harmonia política no parlamento estadual será um dos destaques da mensagem que Raimundo Colombo vai ler na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos. Destacará que o ano de 2016 foi muito difícil, mas que o governo conseguiu manter a economia estável, segurou os empregos e adotou medidas de incentivo ao setor produtivo, sem aumentar impostos.

Repetirá o que tem dito no interior: não fosse a boa relação com a Assembleia e o apoio dos deputados não teria aprovado projetos que foram fundamentais para o governo e para a economia do Estado.

O projeto

Deputado Marco Tebaldi manteve a tradição e comemorou 59 anos com familiares, lideranças e militantes do PSDB, no Recanto Calipeiro, em Itapema. Defendeu as reformas propostas pelo governo Temer e enfatizou que as candidaturas tucanas à presidência da República e governo de Santa Catarina são irreversíveis.

Insegurança jurídica

Do presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, sobre os vetos ao desenvolvimento de Florianópolis: ¿As intervenções estapafúrdias do âmbito da justiça e procuradorias federais em nosso Estado esquecem uma coisa: Florianópolis é a cidade de melhor qualidade de vida do Brasil e a Capital do Etado mais bem sucedido socialmente do país. Chegamos a isso com nossas próprias pernas, com muita autonomia. Por princípio e por tudo isso desejamos tratamento mais respeitoso dos entes federais. Falo como presidente da Embratur, pois este ambiente de insegurança jurídica não ajuda. Ao contrário, só prejudica a trajetória da cidade e do Estado.¿

Falta luz

Uma dos problemas mais frequentes, causadores da falta de luz nas principais cidades catarinenses, além dos vendavais e temporais, está nos abalroamentos. No ano passado, 3.500 postes de distribuição de energia foram destruídos no Estado. As maiores incidências estão em Florianópolis (300 abalroamentos), Joinville e Blumenau(150). As ações de ressarcimento vão de R$ 3.300,00 a R$ 20.000,00.

Licitação

A Prefeitura de Blumenau realiza hoje etapa decisiva na licitação para concessão do sistema de transporte coletivo. Haverá abertura das propostas. O Consórcio Siga entrou com impugnação, mas não obteve liminar. Entre as empresas que forem habilitadas vencerá a concorrência a que apresentar a menor tarifa. A máxima é de R$ 3,95. A concessionária terá que disponibilizar 240 ônibus, dos quais 100 zero km.

Nova Mesa

O deputado Mário Marcondes deverá representar o PSDB na formação da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, a ser eleita depois de amanhã, 1º de fevereiro. O PMDB também indicará um segundo nome. Está confirmada mesa eclética com Silvio Dreveck(PP) na presidência e Aldo Schneider(PMDB), na primeira vice. E com revezamento em 2018.

Fraqueza

O vereador Tiago Silva(PMDB) criou uma crise política para o prefeito Gean Loureiro(PMDB) e renunciou à Secretaria de Segurança e Defesa do Consumidor por uma razão menor. Gean vetou seus projetos que repetem lei federal e são inconstitucionais. O berro de Tiago Silva dobrou o prefeito, que sancionou suas leis e retornar à Secretaria.

Depois de duas semanas agindo com firmeza, o prefeito Gean Loureiro curvou-se diante de temas que estão um oceano distante dos maiores problemas de Florianópolis. Um triste momento de fraqueza.

Carnaval

A Engie, maior empresa privada de geração de energia no Brasil, dá mais uma demonstração de sensibilidade com projetos comunitários e sociais. Está viabilizando o desfile das Escolas de Samba de Florianópolis, com o patrocínio de 800 mil reais. O grupo Koerich Gente Nossa também volta a marcar presença na programação popular do carnaval. Está contribuindo com 200 mil reais. A Ambev nada decidiu.

Greve

Servidores públicos municipais volta a realizar assembleia geral hoje na Capital. O prefeito Gean Loureiro autorizou o desconto dos salários dos grevistas e retornará ao Tribunal de Justiça para reiterar o pedido da ilegalidade. ¿A paralisação perdeu seu objeto, pois os projetos foram aprovados¿, justifica. Oficializará que o Sintrasem desrespeita decisão da desembargadora Vera Copetti de manter 50% dos servidores nas unidades de saúde.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

Caldas da rainha



Saúde: visitas frustrantes a SC



Assaltado por organizações criminosas