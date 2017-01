Assassino do embaixador russo em Ancara foi enterrado em túmulo anônimo

Ancara 16/01/2017 | 14h07

Mevlut Mert Altintas, o assassino do embaixador da Rússia em Ancara, foi enterrado na sexta-feira em uma cova sem marcação na capital turca, informou a agência de notícias Anatolia.

Em frente às lente das câmeras, Mevlut Mert Altintas, um policial turco de 22 anos, assassinou em 19 de dezembro o embaixador Andrei Karlov, atirando contra ele durante a inauguração de uma exposição.

O homem, vestido com um terno preto, foi morto pelas forças de segurança depois de ter gritado "Allah Akbar" (Deus é grande) e afirmar querer vingança pela situação em Aleppo.

De acordo com Anatolia, o corpo do policial foi entregue aos serviços municipais de Ancara ao não ser reclamado por qualquer pessoa dentro do prazo legal de duas semanas.

O embaixador russo foi enterrado em um cemitério ao norte de Moscou depois de receber uma homenagem nacional.

A rua onde a embaixada russa está localizada em Ancara foi rebatizada de "Andrei Karlov" em uma cerimônia em 10 de janeiro.

* AFP