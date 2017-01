Assassinatos reduzem 75% em três anos em Balneário Camboriú

Segurança 06/01/2017 | 10h17 Atualizada em

Na contramão da maioria das cidades da região, Balneário Camboriú registrou redução de 75% no número de assassinatos nos últimos três anos. Passou de 24 mortes, em 2013, para seis no ano passado.



O 12º Batalhão da Polícia Militar, que divulgou a estatística, credita a redução a um trabalho de combate às drogas e as apreensões de armas. Nesse período, 212 armas foram recolhidas em Balneário Camboriú e Camboriú.



O novo ano, entretanto, não começou com o pé direito para a segurança pública em Balneário. Até agora, dois homicídios já haviam entrado para a conta. Um deles, um assalto seguido de morte.