Assaltado por organizações criminosas

Moacir Pereira 27/01/2017 | 08h00 Atualizada em

As revelações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, após a deflagração da Operação Eficiência, escandalizaram o Brasil. Ganharam manchetes mundiais. A decretação de prisão preventiva do empresário Eike Batista, anos atrás o homem mais rico do Brasil, colocou no palco novos ingredientes sobre o gigantesco esquema de corrupção montado no Brasil pelo lulopetismo.



Na esfera política, as impactantes informações da Operação Lava-Jato, com a prisão e condenação dos principais dirigentes e parlamentares do PT, se seus fisiológicos aliados do PMDB e até do PP, comprovaram o monumental sistema de corrupção de uma poderosa organização criminosa. Entre os líderes apontados pelo Ministério Público Federal e pela Policia Federal, por ações ou omissões, estava o ex-presidente Lula, flagrado em incontáveis ilícitos e já respondeu há vários inquéritos.

Na área empresarial, esta bomba envolve o líder Eike Batista, o queridinho de Lula e Dilma, o empresário que forjou financiamentos bilionários do BNDES com Guido Mantega, montando empresas fantasmas, mediante o pagamento de milionárias propinas. E, pelas primeiras revelações, não só para seus íntimos do PT, mas com doações e divisões da fraude com outros partidos políticos.

A Operação Eficiência mostrou ao Brasil e ao mundo outra figura desprezível da política nacional: o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, cotado para ser candidato à Presidência da República. As acusações e provas contra ele são chocantes. Logo ele, Cabral, que fez toda carreira política com contundentes denúncias contra a corrupção.

Toda esta vergonha em nome do bolivarianismo.

Dragagem, finalmente!

Ministro dos Transportes e Portos, Mauricio Quintela, assinou ato em Itajaí liberando R$ 38,8 milhões para as obras de dragagem do rio Itajaí-Açu, beneficiando os portos de Itajaí e Navegantes, promessa de dois anos do governo federal. Conquista do Fórum Parlamentar de Santa Catarina. Presentes Volnei Morastoni, Leonel Pavan, Marco Tebaldi, Dalirio Beber, Carmem Zanoto, Edinho Bez, Mauricio Quintela, Luiz Fernando Cardoso, Mauro Mariani, Rogério Mendonça e Marcelo Salles.

Promessa

Diante dos apelos dos integrantes do Fórum Parlamentar, o ministro Mauricio Quintela fez um sobrevoo de helicóptero entre Itajaí e Blumenau. Constatou a dramática situação da BR-470, com gigantescos engarrafamentos e a lentidão da duplicação. Ao senador Dalirio Beber e aos jornalistas, garantiu que não faltarão recursos federais para a as obras de duplicação e prometeu serviços nas áreas estranguladas.

Competência

O noticiário da Câmara de Vereadores de Florianópolis vem sendo elaborado com dados precisos sobre os projetos e os debates no Legislativo há muito tempo. Foi aprimorado nas últimas sessões extraordinárias. Tem a assinatura da assessora de comunicação, jornalista Cláudia Xavier de Souza, profissional competente. Será exonerada pela nova mesa diretora. Pode?

Hospitais

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ochi, estarão hoje, às 9h, participando de reunião no Conselho Regional de Contabilidade com diretores de hospitais e autoridades do setor saúde. Se o presidente da Caixa vier para anunciar financiamentos aos hospitais filantrópicos com juros subsidiados, deve ser recebido com tapete vermelho.

Recurso

Advogado Nilton Macedo Machado pretende ingressar na próxima semana com recurso no Superior Tribunal de Justiça contra decisão do ministro Gurgel de Faria, que bloqueou os bens do senador Dário Berger (PMDB) em mais de R$ 18 milhões, por ter contratado na prefeitura de Florianópolis serviços dos radares, sem licitação. A defesa alega que o total refere-se a todos os serviços prestados. O recurso será julgado pelo colegiado da turma do STJ.

Greve suicida

Os servidores municipais de Florianópolis partiram para greve, sem qualquer negociação. Não trabalham há mais de 12 dias, deixaram Unidades de Saúde fechadas, prejudicaram a população mais pobre, depredaram o Memorial de Florianópolis na Câmara e fizeram uma exigência descabida para acabar a greve: receber os salários integrais pelos dias parados. O prefeito manteve a decisão e até agora não capitulou. Se aceitasse a exigência absurda, ficaria refém até o fim do mandato.

A candidatura

As pendências judiciais envolvendo o senador Dário Berger vêm sendo acompanhadas com vivo interesse por lideranças e dirigentes do PMDB. Há setores que consideram Berger o candidato com maior viabilidade eleitoral. E outros segmentos que detonam a hipótese, alegando que não tem histórico no PMDB e que enfrentaria processos de inelegibilidade na Justiça Eleitoral. Acionado pelo celular, o senador não retornou a chamada.

Decepção

O público presente no Jogo da Amizade, entre as seleções do Brasil e da Colômbia, foi uma triste decepção. Local mal escolhido pela CBF e promocional sem articulação. Comparado com o espetáculo dado pelo povo de Medellin, uma grande frustração. Até o governador Raimundo Colombo ficou decepcionado. Saiu meia hora antes do jogo terminar.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira