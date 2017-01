Argentina anuncia acordo para atrair investimentos em hidrocarbonetos

Buenos Aires 10/01/2017 | 14h14

O presidente argentino, Mauricio Macri, anunciou nesta terça-feira um novo convênio de trabalho no setor petroleiro para melhorar a competitividade e impulsionar os investimentos nos campos de petróleo e gás não convencional de Vaca Muerta.

O Vaca Muerta, megacampo de 30.000 km2 que se estende sobre as províncias argentinas de Neuquén e Mendoza, é a segunda reserva do mundo em gás não convencional e a quarta em petróleo de xisto.

Macri disse que, a partir do acordo, os empresários se comprometeram a investir cerca de 5 bilhões de dólares em Vaca Muerta neste primeiro ano e estimou que o montante "mais do que duplicará" nos anos seguintes.

Alpem da assinatura do convênio, o governo anunciou que não prorrogará os impostos sobre as exportações de hidrocarbonetos, cuja aplicação venceu no sábado passado.

Segundo o presidente, o desenvolvimento do campo de Vaca Muerta "vai gerar uma revolução do emprego" no país.

Outro ponto do acordo foi a extensão do Plano Nacional de Gás, pelo qual se garante um determinado preço de compra às empresas que extraem o gás não convencional, além do preço de transação no mercado argentino.

* AFP