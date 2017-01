"Aquarius" e "Elle" são eleitos os melhores filmes de 2016 pela Abraccine

Reconhecimento 16/01/2017 | 11h23 Atualizada em

O brasileiro Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, e o francês Elle, de Paul Verhoeven, foram os dois filmes escolhidos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como os melhores de 2016. Na categoria curta-metragem, o vencedor foi Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares. Os ganhadores do 6º Prêmio Abraccine foram divulgados nesta segunda-feira.

Na categoria longa-metragem, concorreram todos os filmes lançados em circuito comercial no Brasil, tanto brasileiros como estrangeiros, entre 17 de dezembro de 2015 e 29 de dezembro de 2016, totalizando mais de 400 produções. Já entre os curtas-metragens, participaram da seleção somente filmes brasileiros exibidos durante o ano de 2016 em mostras, festivais e eventos cinematográficos.

Isabelle Huppert em "Elle" Foto: Sony Pictures / Divulgação

Estrelado por Sonia Braga, Aquarius foi um dos filmes mais comentados no país nos últimos anos — o longa extrapolou o campo cinematográfico para se tornar um fato político desde o Festival de Cannes. A produção também esteve no centro de nova polêmica quando não foi escolhida para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar. Na história, Sonia interpreta Clara, uma mulher viúva que não quer vender seu apartamento de jeito algum, mesmo quando os donos de uma construtora já compraram todos os demais imóveis do edifício. Já em Elle, o grande destaque foi Isabelle Huppert, que viveu uma empresária determinada que mantém o sangue frio depois de ser violentada.

VENCEDORES DO 6º PRÊMIO ABRACCINE

MELHOR LONGA-METRAGEM BRASILEIRO

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho

MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

Elle, de Paul Verhoeven

MELHOR CURTA-METRAGEM

Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares

