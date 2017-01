Apresentado no Avaí, Leandro Silva diz que saiu triste do Figueirense

Novidade na Ressacada 06/01/2017 | 15h34 Atualizada em

Jogador acertou com o Avaí até o fim de 2018, mas disse que saiu triste do clube do Estreito Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Raras na história recente da dupla da Capital, as chegadas de jogadores que vieram diretamente do maior rival costumam causar rebuliço em Florianópolis. Na manhã desta sexta-feira, aconteceu um desses momentos polêmicos. Após passar três anos no Orlando Scarpelli, o lateral-direito Leandro Silva foi apresentando como novo reforço do Avaí, com contrato até o fim de 2018.

O jogador agradeceu à oportunidade dada pelo Avaí e disse que a transferência entre rivais é algo normal no futebol e que pretende se esforçar ao máximo no novo clube, porém não escondeu que guarda um rancor pela forma como saiu do clube do Estreito. Nos bastidores, a informação é que o Figueirense propôs uma redução salarial para que o atleta permanecesse.

— Eu passei três anos jogando ali, fiz 117 jogos. Daí por causa de uma lesão e com o término do contrato próximo a gente não se acertou. Lógico que eu fiquei triste, mas queria agradecer todos os profissionais que fizeram parte desse tratamento, desde a cirurgia até agora no final do ano (2016). Queria agradecer também à torcida, que sempre me apoiou e queria que eu voltasse. Mas agora é vida que segue. Quero esquecer o Figueirense. Tenho muitos amigos lá, mas Agora estou em outro clube e muito feliz aqui (no Avaí) — disse Leandro.

O lateral-direito lembrou que começou as tratativas para fechar com o Avaí começaram no dia 15 de dezembro e chegaram a uma conclusão nesta semana. Além disso, Silva também mandou um recado para a torcida do Leão, que tem enviado mensagens ao atleta com a sua chegada.

— Só tenho a agradecer, pelo apoio e pela compreensão. Estou muito feliz com cada mensagem de apoio que eles estão dando.

Objetivo é a final

Enquanto esteve no Figueirense, Leandro Silva foi bicampeão catarinense, fato lembrado até pelo presidente Francisco Battistotti na apresentação do atleta. E o jogador chegou com o discurso afinado com o da direção de esportes. Assim como o diretor Joceli dos Santos havia afirmado no começo da semana, ele disse que o objetivo é colocar o Avaí de volta na final do Estadual.

— Mais uma final. Vamos em busca dessa conquista. A gente tem que se igualar ao rival (Figueirense tem um Estadual a mais). Vamos fazer de tudo para conquistar esse objetivo.

Sobre a Série A, o jogador disse que o clube precisa almejar coisas maiores do que apenas se manter:

— Temos que pensar objetivos maiores, como a Sul-Americana. Temos que pensar em coisas grandes. Se o pensamento for esse desde o começo, as coisas vão vir no final do ano.

Colombiano também chega

Treinando com o resto do elenco desde a reapresentação do grupo, na terça-feira, o zagueiro colombiano Luis Salazar também foi apresentando. Ele veio do Barra, da segunda divisão catarinense, mas também passou por outros clubes como Coritiba e Ceará. Tratado como uma aposta por Joceli dos Santos, o colombiano disse, em bom português, que já está plenamente adaptado ao futebol brasileiro.

— Cada dia venho me adaptando. Já faz dois anos desde que cheguei. Apesar da altura (2m), me considero um zagueiro técnico, sempre rápido e forte na bola aérea. Vou dar de tudo para o melhor do Avaí tanto no Estadual quanto no brasileiro — disse.