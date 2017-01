Após tragédia, Chapecoense apresenta as três primeiras contratações

Reestruturação 04/01/2017 | 11h07 Atualizada em

A ansiedade em oficializar a contratação com a Chapecoense era tanta que o zagueiro Douglas Grolli, o atacante Rossi e o meia Nadson nem esperaram o tradicional momento para vestir a camisa do clube na manhã desta quarta-feira, durante coletiva de imprensa. Os jogadores foram as primeiras contratações oficialmente apresentadas na sede do clube e já iniciam com a missão de ajudar na reestruturação do time destruído após o acidente aéreo no fim de novembro.



Grolli já é um velho conhecido da casa. Com 27 anos, foi revelado pela própria Chapecoense em 2011. Agora retorna, por empréstimo do próprio Cruzeiro. De acordo com o presidente do clube, Plinio David De Nes, ele reinicia com a missão de recomeçar tudo aquilo que ele já tinha começado.



— Grolli recomeça com o objetivo de fazer um time objetivo, com responsabilidade e comprometimento — disse.



O jogador afirmou que é uma alegria retornar para o clube em que nasceu.



— Aqui foi onde eu nasci e ressurgi para o futebol. Hoje eu venho com este grande objetivo de ajudar a Chapecoense na reformulação. Já era do meu interesse retornar para jogar — relatou Grolli.



Já o atacante Rossi tem 23 anos e atuou pelo Goiás em 2016, aonde chegou a marcar 11 gols em 44 partidas.



— Estou muito contente e vou procurar retribuir todo o esforço que fizeram. Podem contar comigo que pretendo contribuir com tudo — afirmou durante a apresentação.



Jogando pelo Paraná até então, em sua fala o meio Nadson recordou que, em setembro de 2016, já tinha tido o contato para vir jogar na Chapecoense, porém não teve liberação. Agora espera ter um bom desempenho no clube.



— Felizmente esse ano deu certo. Vou poder representar a Chapecoense e honrar os que se foram — disse.



A Chapecoense inicia a pré-temporada na próxima sexta-feira. A expectativa é de que até 20 novos jogadores sejam apresentados nos próximos dias. Esses devem se unir aos atletas da base que passam a integrar o elenco principal, bem como aqueles que não estavam na aeronave que se acidentou em Medellín e que o clube decidiu por manter em 2017.



Leia também:



Chapecoense anuncia a contratação de Wellington Paulista



Henzel se diz recuperado e revela desejo de narrar Brasil e Colômbia



Controladora de tráfego aéreo da Bolívia nega responsabilidade