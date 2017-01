Criminalidade 03/01/2017 | 11h13

Após ser rendido em Indaial, homem de 51 anos é vítima de roubo

O ladrão teria fugido levando R$ 1,3 mil e o automóvel da vítima

Um homem de 51 anos foi vítima de um roubo na noite dessa segunda-feira. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria sido abordado por um homem armado quando estava dentro do próprio carro, próximo a uma agência da Viacredi em Indaial. O suspeito teria ordenado que ele dirigisse até a rua Johann Ohf, no bairro Água Verde. O ladrão teria fugido levando R$ 1,3 mil e o automóvel da vítima, uma Montana com placas de Indaial. Até a manhã desta terça-feira nenhum suspeito havia sido localizado.