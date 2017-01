Após rebelião em presídio de Manaus, Plano Nacional de Segurança será apressado

Para já 04/01/2017 | 08h59 Atualizada em

De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes (na foto, de maio, ao lado do presidente Michel Temer), o plano dará resposta "efetiva e coordenada" ao crime organizado

De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes (na foto, de maio, ao lado do presidente Michel Temer), o plano dará resposta "efetiva e coordenada" ao crime organizado Foto: EVARISTO SA / AFP

O governo vai tirar do papel o Plano Nacional de Segurança Pública, que está em gestação desde meados de maio. Depois da rebelião em Manaus, o presidente Michel Temer pediu ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que apresse o programa para lançá-lo ainda em janeiro.

A proposta já foi submetida aos secretários nacionais de Segurança e prevê ações para combater o crime organizado, o tráfico de drogas e de armas, com um reforço no policiamento das fronteiras. Deverá haver parceria com os Estados, mas desvinculada da renegociação das dívidas. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o Plano de Segurança dará resposta "efetiva e coordenada" ao crime organizado e ao avanço dos homicídios no País.

Leia mais:

Para autoridades, reprise de Manaus no RS é difícil

Massacre em penitenciária de Manaus teve 30 decapitados

Em pouco mais de três horas, dois homicídios são registrados no bairro Passo das Pedras



Ainda no plano federal, nesta quarta-feira a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, recebe Moraes para uma avaliação do quadro prisional. Em outubro, quando esteve no Itamaraty para discutir o Plano, Cármen Lúcia disse que o sistema não aguentaria muito tempo a situação de penúria e descaso:

– É uma bomba-relógio prestes a explodir – disse a presidente do STF.

Na ocasião, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, apresentou um detalhado mapa do Brasil com a distribuição de todas as facções criminosas pelos presídios.

No Palácio do Planalto, auxiliares de Temer admitem, porém, que é preciso fazer um novo levantamento porque os números referentes ao sistema carcerário "não batem" e cada Poder tem uma estatística diferente. No fim do ano passado, Cármen Lúcia teve reuniões com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Paulo Rabello de Castro, e com o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, para discutir um recenseamento dos presídios brasileiros