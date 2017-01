Após posse de Trump, Casa Branca tira do ar site em espanhol

Estados Unidos 23/01/2017 | 17h05 Atualizada em

Neste final de semana, logo após a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca tirou do ar a versão em espanhol de seu site. Além disso, as redes sociais oficiais do governo norte-americano em espanhol foram deletadas.



Ainda não está claro se o sumiço do botão "em espanhol" do site oficial da Casa Branca é definitivo. No Twitter e no Facebook, a conta @LaCasaBlanca também foi desativada.



Leia mais

Veja como foi a posse de Trump como presidente dos EUA

Trump promete "uma América para os americanos em primeiro lugar"

Washington tem confronto entre policiais e manifestantes contra Trump



Conforme o jornal O Estado de S.Paulo, a comunicação na língua latina foi alimentada durante o mandato de Barack Obama, que chegou a ter um blog em espanhol. No governo Trump, segundo o portal G1, o novo responsável de imprensa para veículos hispânicos — cargo que era ocupado por Gabriela Chojkier — ainda não foi nomeado.

Durante sua campanha, Trump foi alvo de protestos ao fazer comentários depreciativos sobre latinos e prometer um muro na fronteira com o México. O novo presidente americano afirmou que a divisa começará a ser construída em breve e que o país vizinho pagará pela obra.



Leia as últimas notícias de Mundo