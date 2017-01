Após duas derrotas e vaias da torcida, situação do Figueirense complica com a lesão de jogadores

Baixas e pressão 30/01/2017 | 20h53 Atualizada em

Não está nada confortável esse começo de temporada para o técnico Marquinhos Santos, do Figueirense. A equipe comandada por ele emplacou duas derrotas nas duas principais competições deste início de ano: Primeira Liga e Campeonato Catarinense. E para piorar, ambas foram dentro do Estádio Orlando Scarpelli.



E para o jogo de amanhã, às 21h45min, contra o Joinville, no norte do Estado, o treinador perdeu dois atletas que vinham sendo titulares: os laterais Marlon e Weldinho.

Substituto de Marquinhos Pedroso, Marlon está no clube desde o ano passado e sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, que na linguagem médica se diz de "grau 2", que o deixará de quatro a seis semanas para se recuperar.

Já o lateral-direito Weldinho, que defendeu o Brasil de Pelotas ano passado, teve constatada uma lesão de "grau 1", com um tempo recuperação um pouco mais curto, cerca de 10 dias.

Para tentar diminuir a pressão, demonstrada pelas vaias da torcida após a derrota para o Brusque, no sábado, o técnico Marquinhos Santos deve contar com o volante Ferrugem na partida de amanhã. O jogador, em entrevista coletiva ontem, comentou sobre o momento do Furacão e o que é preciso fazer para reencontrar o caminho das vitórias.

— A gente esperava começar bem, vencendo, mas sabemos das difuldades de um início de temporada. O que precisamos fazer é trabalhar, o professor Marquinhos vem cobrando muito a gente na parte física, técnica e tática, e com o tempo e o entrosamento a gente vai dar a volta por cima e melhorar. O Figueirense é time grande e tem que brigar sempre por títulos.

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS