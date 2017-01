Após domingo de sol em SC, semana será novamente de calor

Previsão do tempo 08/01/2017 | 22h38 Atualizada em

O sábado e o domingo em Santa Catarina deram o tom do que deve ser o tempo durante essa semana. Mesmo com começo de dia nublado, o sol predominou e fez com que as praias do litoral ficassem lotadas. No sábado, mesmo com um chuvisco no começo da manhã, a tarde teve calor e sol entre nuvens. As temperaturas ficaram mais amenas do que nos dias anteriores, na casa dos 30ºC. No entanto, em Itapiranga, no Extremo Oeste de SC, o termômetro atingiu os 35ºC.

O domingo foi melhor para quem pôde aproveitar ao ar livre. O sol predominou durante a manhã e a tarde. Os termômetros atingiram os 36 ºC no Vale do Itajaí. Destaque para Ilhota e Botuverá, onde as estações da Epagri/Ciram registraram as máximas na região. Durante a tarde, entretanto, o calor foi diminuindo e no começo da noite as temperaturas caíram para a casa dos 27 ºC. Com o sol durante o dia, as praias do litoral catarinense ficaram lotadas. Em Jurerê, no Norte da Ilha, em Florianópolis, ficou difícil encontrar um lugar pra sentar na areia. No final do dia, porém, a chuva chegou no litoral.

Depois de um dia de sol, a chuva chegou a Florianópolis no começo da noite deste domingo Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

A partir desta segunda-feira a previsão da Epagri aponta que no período da manhã haverá mais aberturas de sol. Entre a tarde e a noite há previsão de pancadas isoladas de chuva com trovoada, especialmente nas áreas de divisa com o Rio grande do Sul. As temperaturas devem subir.



Na terça-feira as nuvens aumentam no decorrer do dia. A condição é muito favorável para pancadas de chuva com trovoada em todas as regiões. Isso ocorre por conta da passagem de uma frente frio no Litoral Sul de SC. Os termômetros vão registrar temperaturas bem elevadas. As condições mudam apenas na quinta-feira, quando o sol vai aparecer em todo o Estado, depois de uma quarta com muitas nuvens.